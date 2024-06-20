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Baraj gölüne düşen 8 yaşındaki İrem boğuldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne düşen İrem Su İnan (8), boğuldu.

Güncel
  • 20.06.2024 12:19
  • Giriş: 20.06.2024 12:19
  • Güncelleme: 20.06.2024 12:22
Kaynak: DHA
Baraj gölüne düşen 8 yaşındaki İrem boğuldu
Fotoğraf: DHA

Adıyaman'da baraj gölüne düşen 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı nedeniyle ailesiyle gezmeye gelen İrem Su İnan, sabah saatlerinde Atatürk Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü.

İrem'in düştüğünü gören yakınları, küçük kıza ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 1 saatlik çalışmayla İrem'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından İrem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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