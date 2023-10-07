Baraj gölüne serilen sahipsiz ağa takılan 200 kilo canlı balık kurtarılarak suya bırakıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'ne serilen 600 metre uzunluğundaki sahipsiz ağa takılan 100 kilo canlı levrek ile 100 kilo sazan balığı jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak suya bırakıldı.

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca, Altınkaya Baraj Gölü'nde suya serili vaziyette yaklaşık 600 metre sahipsiz misina ağ tespit edildi. Ağa takılan yaklaşık 100 kilo canlı levrek ile 100 kilo sazan olmak üzere yaklaşık 200 kilo balık ise göle salındı. Muhafaza altına alınan sahipsiz ağ da tutanak ile Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.