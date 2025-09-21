Baraj nedeniyle taşınan köylüler suya erişemiyor

Muş’ta 2020’den beri faaliyete giren Alparslan-2 Barajı’nın hem iklim hem de köyler üzerinde yarattığı ekolojik tahribatlar sürüyor.

Yaklaşık 20 köyü olumsuz etkileyen baraj, 5 köyün ise yerinden taşınmasına sebep oldu.

Barajın yapılmasıyla birlikte taşınan Varto’ya bağlı Ortakent köyü ise ciddi su ve çöp sorunuyla karşı karşıya. 70 haneden oluşan köyde yurttaşlar suya belli saatlerde ve kısıtlı miktarda erişebiliyor.

MA’ya konuşan köy muhtarı ve yurttaşlar su ve çöp sorununun yetkililerden tarafından çözülmesini istedi. Yöre halkı “Normalde su işleri falan hepsinin tamamını baraj karşılıyordu. Getirilen bir su var ama yetersiz. Biz hâlâ ilkel yollarla Varto’dan arabalarla su taşıyoruz. Onlar da topu baraja attı. ‘Sizi buraya getiren EnergoPro Şirketi. Onların sizin sorununuzu çözmesi lazım’ dedi. Kurumlar da kaynak arayın diyor” diyerek yetkililerden çözüm talep etti.