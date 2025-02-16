Baraj üstüne baraj yapılıyor

HABER MERKEZİ

Şırnak’ın Cizre ilçesinden Silopi’ye uzanan Nerdüş Deresi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) 10’uncu Bölge Müdürlüğü, yeni bir baraj yapımı için çalışmalara başladı.

Bölge sakinlerine, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında yapılacak toplantı için çağrı yapıldı.

TARİHİ MEZARLAR DA SULAR ALTINDA KALACAK

MA’nın haberine göre, derenin yakınındaki Cizre’ye bağlı olan ve tarihi birçok kalıntının bulunduğu Çağlayan ve Hisar köylerinde yaşayan yurttaşlar, köyleri zarar göreceği için tedirgin. Çağlayan Köy’ü sakinlerinden Fadıl Bedirhanoğlu, baraj yapımına tepki gösterdi. 1976-77 yılları arasında bölgede sulama kanalına yönelik bir baraj yapıldığını ve barajın hala faal olduğunu söyleyen Bedirhanoğlu, "Baraj üstüne baraj yapılıyor" diye konuştu. Bedirhanoğlu, köydeki tarihi kalıntılara işaret ederek, "Bu şehrin surları ve kaleleri var, bazıları keşfedilmemiş, bilimsel araştırma yapılmamış, bilimsel araştırma yapılırsa bölgenin tarihini değiştirebilecek bulgulara da ulaşılabilir. 8 tane kabartma heykelleri vardır. Bunların sular altında bırakılması kötü niyetten başka bir şeyle ifade edilemez” ifadelerini kullandı.

Bedirhanoğlu, “Köyde anılarımız var. Tarihi mezarlıklar var. Bunlar sular altında kalacak" diye isyan etti.

Köylerin sular altında kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bedirhanoğlu, barolar, sivil toplum örgütleri ve ekolojistlerin kendilerine destek vermesi için çağrı yaparak “Bunu sular altında bırakmak sadece bir cinayet değil, aynı zamanda bir felakettir. Felaket projesidir” dedi.