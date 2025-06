Baraj yükselince binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı

Elazığ’da son 3 yıldır baraj sahasını eken çiftçilerin şansı bu yıl da tutmadı. Yıl içerisinde alınan yağmur ve kar yağışının ardından baraj debisi yükseldi ve binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

Elazığ Keban Barajında sonbaharın gelmesiyle debi düşüyor ve binlerce dönüm arazi ortaya çıkıyor. Her sene suyun yükselme ihtimaline rağmen risk alarak bu arazileri eken çiftçiler, bu yıl da aynısı yaptı. Bölge genelinde yoğun kar ile yağmur yağınca baraj debisi hızla yükseldi ve binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Su seviyesi her gün biraz daha yükselirken diğer ekili alanlarında sular altında kalabileceği bildirildi. Her sene çiftçilerin adeta kumar oynadığını dile getiren Çağlar köyü sakinlerinden Abdulkerim Aslan, suların yine yükseldiğini ve birkaç senedir ürünlerin sular altında kaldığını söyledi.



Hepsi gitti suyun altında kaldı"

Köylülerin yaklaşık bin dönüm ektiğini dile getiren Abdulkerim Aslan, "Şu an çoğu gitti, azı kaldı. Adam başı 10 dönüm anca kaldı. Hepsi gitti suyun altında kaldı. Buğdaylar, arpalar ve pancarlar su altında şu an. Bir hak da iddia edemiyorlar. Çünkü devletin malıdır. Ekersen bir hak iddia edemeyeceklerini önceden söylediler. Kalırsa iyidir, yoksa can sağ olsun. Çok yağmur ve kar yağdı. Ondan dolayı baraj çok yükseldi. Vatandaşta belki kalır diyor. O da kalmadı. Tutarsa diyorlar. Birkaç senedir böyle. Daha önce iyi fayda gördüler. Ondan sonra su hep yüksek oldu. Şuanda neredeyse son koda geliyor" dedi.

Baraj sahasına bin dönüm ekildiğini aktaran çiftçilerden Halil Durak ise "600 dönüm suyun altında kaldı. Tüm ürünler su altında kaldı. Su halen yükseliyor. Ayın 15’ine kadar da yükselir" diye konuştu.