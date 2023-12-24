Baraja düşen genci arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ta balık tutmak için baraja giden ve dengesini kaybederek gölete düşen genci arama çalışmaları başlatılırken, havanın kararması ve görüş açısının düşmesi ile birlikte çalışmalar yarına bırakıldı.





Edinilen bilgilere göre, merkez Onikişubat ilçesi Hasancıklı mevkiinde bulunan Kılavuzlu Barajı kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak isteyen ve tekne ile baraja açılan 3 gençten biri dengesini kaybederek gölete düştü. Baraj göletine düşen ve henüz kimliği belirlenemeyen 14-15 yaşlarındaki genç, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma (AKUT) ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri suya düşen genci bulabilmek için çalışma başlattı.

Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları gece olduğundan ve görüş mesafesinin kısalmasından dolayı yarına ertelendi.

İtfaiye Grup Amiri Adnan Yardımcı, yapılan çalışma ile ilgili, “Balık tutmaya gelen gençlerden bir tanesinin suya düştüğü söylendi. Bu ihbar üzerine olay yerine intikal ettiğimizde köprünün altından geçtiği ihbarını aldık. Orada da yüzeysel arama yaptık, suda da yoğun yosun var. Tehlike araz edeceği için aramayı bıraktık. Yarın sabah detaylı şekilde su altında arama yapacağız” dedi.