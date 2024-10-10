Barajda 550 metrelik hayalet ağ ele geçirildi

Kayseri'de tarım müdürlüğü ekipleri tarafından bir barajda yapılan denetimde 550 metre hayalet ağ ile birlikte 800 adet pinter ağı ele geçirildi. Pinter ağlardan kurtarılan bin 500 yavru kerevitte yeniden suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçecik Barajında rutin denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde, 550 metre hayalet ağ ve 800 pinter ağı ele geçirildi. Pinter ağlardan kurtarılan bin 500 adet yavru kerevit de tekrardan canlı olarak suya geri bırakıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.