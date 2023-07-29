Barajdaki suyu seviyesi düşen Keşan'da 8 yeni içme suyu kuyusu açılacak

Keşan'da ilçeye içme suyu sağlayan barajın kritik seviyeye düşmesi nedeniyle ihtiyacı karşılamak için 8 içme suyu kuyusu açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Kumdere mevkisinde 8 içme suyu kuyusu açılması ve nakil hatlarının inşası için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, Keşan’ın içme suyu ihtiyacının yarısını Kadıköy Barajı’ndan diğer yarısını ise Kumdere'deki mevcut kuyulardan karşıladıklarını belirtti.

Kumdere'de 8 kuyu daha açmak için sözleşme imzaladıklarını dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Kumdere'de 8 kuyu daha açmak için sözleşmemizi imzalıyoruz. 7 olan kuyu sayımız 15 olacak. Kadıköy Barajı'mızda su bitmeden Kumdere'deki yeni kuyuları açmayı planlıyoruz. Sadece kuyu açma değil, enerji nakil ve 9 kilometrelik su iletim hatlarıyla ciddi bir çalışma bizi bekliyor. En geç 4 ay sonra suyumuzu Kumdere’deki yeni kuyulardan almak için çalışmalarımıza başladık."

Proje tamamlanana kadar, Kadıköy Barajı'nda kalan 45 günlük suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunan Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu projemiz bitene kadar suyu tasarruflu kullanalım, gıdım gıdım kullanalım. Keşan aksi takdirde susuz kalacak. Belki bir ay sonra, bir gün su vereceğiz, bir gün vermeyeceğiz. Bunu yaşamamak için suyu tasarruflu kullanalım. Dişimizi fırçalarken suyu kapatacağız, halı yıkamayacağız, bahçe sulamayacağız, yolları ıslatmayacağız. Parayla su bulamayacağımız döneme giriyoruz. Keşan’ın suyunun bitmemesini istiyorsak projemiz bitene kadar yardımcı olalım. Birlikte büyük bir sınava gireceğiz. 42 milyon değerinde bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kumdere’deki yer altı sularımızı kullanacağız. Önümüzdeki süreçte Kadıköy Barajı dolarsa kullanmaya devam edeceğiz."