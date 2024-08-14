Barajı da kaldırsan, yeni kontenjan da açsan olmuyor: Bu sonuçlar MEB’in karnesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Sonuçların ardından ÖSYM ayrıca tercih ve yerleştirmelere ilişkin sayısal bilgileri de paylaştı. Sınavda başarı sırası şartı olan tıp, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik gibi bölümlerin birçoğunda boşluklar oluştu. Vakıf üniversitelerinin doluluk oranı yüzde 91’de kaldı. Bu durum ücretlere devasa oranda yapılan zamların sonucu olarak değerlendirildi.

Toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257’si doldu. Böylece ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemleri tamamlanmış oldu. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 98,8’i buldu. Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşirken tercih yapan adayların yüzde 49,35 ilk üç tercihinden birisine yerleşti.

YENİDEN DENİYORLAR

Üniversiteye yerleşen 987 bin 388 kişinin sadece 351 bin 204’ü son sınıf öğrencilerinden oluştu. Buna karşın 228 bin 201 kişi ise daha önce yerleşmiş, bir yükseköğretim programını bitirmiş ve kaydını sildirmiş kişiler oldu. Toplamda boş kontenjan sayısı ise 28 bin 944. Bunun 25 bin 760’ı lisans, 3 bin 184’ü ise önlisans programlarında kaldı. Boş kontenjan sayısı geçen yıl 25 bin civarındaydı.

Liseyi bu yıl bitiren 1 milyon 74 bin kişinin 535 bini hiç tercih yapmadı. Bunlardan lisans bölümlerine giren aday sayısı ise 191 bin 626 oldu.

Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91,14 olarak gerçekleşti. Ancak vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerinde doluluk oranı sadece yüzde 86 oldu. Bu oran vakıf üniversitelerinin genelinde geçen sene yüzde 95,3, önceki sene yüzde 98’di.

İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin kontenjanının yüzde 60’ı dahi dolmadı.

Doluluk oranı yüzde 70’in altında kalan vakıf üniversiteleri şöyle:

Altınbaş Üniversitesi: Yüzde 59

Arel Üniversitesi: Yüzde 68

Beykent Üniversitesi: Yüzde 69

Esenyurt Üniversitesi: Yüzde 64

Galata Üniversitesi: Yüzde 66

Topkapı Üniversitesi: Yüzde 56

İstinye Üniversitesi: Yüzde 69

Ufuk Üniversitesi: Yüzde 60

MÜHENDİSLİK YİNE SINIFTA KALDI

Her yıl olduğu gibi mühendislik bölümlerinin bir kısmı hiç tercih edilmedi. Önemli bir kısmı bir ya da iki kişi tarafından tercih edildi. Bununla beraber yine düşüşte olan mimarlık bölümü de az tercih edilen ya da tercih edilmeyen bölümler arasında yer aldı. Tıp fakültesinde bile boş kalan kontenjan sayısı 400’e yaklaştı.

Mimarlık ve inşaat mühendisliğinde ise boş kalan kontenjanların sayısı son yıllarla benzer şekilde 1000’i geçti. Öğretmenlik bölümlerinde kalan boş kontenjanlar da dikkat çekti.

Bazı bölümlerde boş kontenjanlar şöyle oldu:

Tıp: 400

Hukuk: 895

Diş Hekimliği: 758

İnşaat: 1194

Fen Bilgisi Öğretmenliği: 1872

İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 1945

151 PROGRAMA SIFIR KİŞİ

10 ve üzerinde kontenjanı olan 151 program ise hiç tercih edilmedi ve bu programlara yerleşen kişi sayısı sıfır oldu. Bu konuda da en çok dikkat çeken yine mühendislikler oldu. Örneğin inşaat mühendisliğinde 7, mimarlıkta 12 program kimse tarafından tercih edilmedi. Tıpta 1, diş hekimliğinde 3 ve hukukta 3 program kimse tarafından rağbet görmedi. Popüler meslekler arasında değerlendirilen yazılım mühendisliğinde ise tercih edilmeyen program sayısı 5 oldu.

Bölümlerin bazılarının kontenjanları ve yerleşen sayıları şu şekilde:

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: Kontenjan 20 yerleşen 3

Adıyaman Üniversitesi Tekstil Mühendisliği: Kontenjan 10, yerleşen 1

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği: Kontenjan 30 yerleşen 0 (sıfır)

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği: Kontenjan 20 yerleşen 1

Avrasya Üniversitesi Mimarlık: Kontenjan 17 yerleşen 0

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (%50 indirimli): Kontenjan 21, yerleşen 0 (sıfır)

Batman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği: Kontenjan 20, yerleşen 1

Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği: Kontenjan 20, yerleşen 0 (sıfır)

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği: Kontenjan 15, yerleşen 0 (sıfır)

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli): Kontenjan 20, yerleşen 0 (sıfır)

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği: Kontenjan 59, yerleşen 0 (sıfır)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık (Ücretli): Kontenjan 25, yerleşen 0 (sıfır)

BÖLÜM AYNI PUANLAR ÇOK FARKLI

Yine aynı şekilde bölümler arasında puan farkları da geçen yıl olduğu gibi dikkat çekti. Bazı bölümlerde devasa denilebilecek düzeyde puan farkları oluştu. Tıpta dahi 135 puanlık bir fark ortaya çıktı. En yüksek puan alan öğrenci Koç Üniversitesi’ne 570 puanla girdi. Tıptaki en düşük puan ise 435 oldu. En çok tercih edilen bölümlerden olan psikolojide de benzer bir durum ortaya çıktı. Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne en üst sıradan giren kişi 548 puan aldı. İstanbul Galata Üniversitesi’ne son sıradan giren kişi ise 177 puan aldı. Aradaki puan farkı tam 371 oldu. Moleküler biyoloji ve genetikte son sıradakiyle ilk sıradaki arasında ise tam 355 puanlık fark oluştu. Bölüme ilk sıradan Boğaziçi Üniversitesi’ne giren kişi 530 puan, son sıradan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne giren kişi ise 175 puan aldı. Fizikte ise ilk sıradan giren öğrenci Koç Üniversitesi’ne 550 puanla girerken son sıradaki öğrenci ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 229 puanla girebildi. Aradaki puan farkı 321 oldu.

İMAM HATİPLER YİNE BAŞARISIZ

Sınavda, iktidarın özendirdiği imam hatip liselerinin başarısızlığı da dikkat çekti. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri en başarılıları++ olurken imam hatip ve meslek liselerinin başarısızlığı son sıralarda yer aldı.

ÖSYM verilerine göre liselerden 4 yıllık örgün programlara girenlerin oranı şöyle oldu:

Fen lisesi: Yüzde 79,01

Sosyal bilimler lisesi: Yüzde 69,8

Anadolu liseleri: Yüzde 33

İmam hatip lisesi: Yüzde 25

Meslek lisesi: Yüzde 6

295 PUAN FARKLA AYNI SIRADA

Bunun yanında aynı üniversiteyi kazanan kişiler arasındaki fark da öne çıktı. Beykent Üniversitesi’nde İngiliz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne ilk sıradan giren kişi 458 puan aldı. Son sırada giren kişi ise 163 puan aldı. Aradaki fark tam 295 puan oldu. Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi’nde de benzer bir durum oluştu. Bölüme ilk sıradan 402, son sıradan 174 puanla girildi. Aradaki fark tam 228 oldu. Sıralamadaki farklar da dikkat çekti. Eğitimci Salim Uzman’ın derlediği verilere göre iktisata ilk sıradan giren kişi 560’ıncı, son sıradan giren kişi 1 milyon 484 bin 800’üncü oldu. Giyim Üretim Teknolojisi’nde ise ilk sıradan giren kişi 523 bin 700’üncü olurken son sıradan kişi ise 2 milyon 78 bininci sırada yer aldı.

Puan farkları bununla da kalmadı. 35 yaş üstü kadın kontenjanı nedeniyle geçen yıl olduğu gibi ilginç detaylar ortaya çıktı. Kontenjan nedeniyle aynı bölüme girenler arasındaki farklar dikkat çekti. Örneğin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne ilk sıradan giren kişi 443 puan alırken 34 yaş üstü kontenjanından 140 puanla girildi. Mersin Üniversitesi Fransız Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne ise ilk sıradan giren aday 427 almasına karşın 34 yaş üstü kontenjanından giren son kişi 159 puan aldı.

SİSTEMİ İFŞA ETTİ Akademideki sorunlarla ilgili içerikler üreten Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YKS’de yaptığı eksi 1,75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleşti. Yerleştirme sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1,75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" ifadelerini kullandı.

KADINLAR DAHA FAZLA

Kadın adaylar, erkek adaylara oranla daha yüksek bir temsil oranı gösterdi. Yerleştirme puanı hesaplanan kadın aday sayısı 1 milyon 462 bin 782 iken, erkek adayların sayısı 1 milyon 292 bin 519 olarak kaydedildi. Yerleştirmeye başvuran adaylar arasında ise 886 bin 885 kadın aday ve 783 bin 320 erkek aday yer aldı. Sonuç olarak, yerleşen aday sayılarında da kadınların oransal üstünlüğü devam etti; 542 bin 589 kadın aday bir programa yerleşirken erkek adaylar arasında bu sayı 444 bin 799 olarak gerçekleşti. Üniversitelere yerleşen kadın öğrencilerin oranı toplam yerleşenlerin yüzde 55’ini oluşturdu.

KAYITLAR 19-23 AĞUSTOS’TA Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe göre işlem yapacak.

BÖYLE BAKANA BÖYLE SONUÇ

Eğitim Sen yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar denildi: "Boş kalan lisans programlarında bizler açısından en dikkat çekici olan fen bilgisi öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümlerinde ciddi kontenjan açıklarının olmasıdır. Bu bölümlerin neden bu yıl tercih edilmediği MEB’in cevaplaması gereken önemli bir sorudur. Bu kadar gözden düşmesinin en önemli sebebi yapılan seçmeli ders değişiklikleri ile bu derslerin saatinin azaltılması ve adayların atanamayacağı bölümleri tercih etmemesidir. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmak için siyasal iktidar ve onun bakanı tarafından her gün yeni bir açıklamanın yapıldığı, geleceksizlik ve değersizlik kıskacında on binlerce öğrencinin eğitim fakültelerinden uzaklaştığı bir dönemde MEB’in yapması gereken eğitimin niteliğini artırmak ve öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek olmalıdır."