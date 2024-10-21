Barajı geçmek için taze kan

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Almanya’da son dönemlerde yaşadığı oy kayına karşı seçim barajını aşmayı hedefleyen Die Linke (Sol Parti), Halle kentinde düzenlediği kurultayla yeni liderlerini seçti.

DW’nin haberine göre Ines Schwerdtner ve Jan van Aken, partinin yeni eş genel başkanları seçilirken yeni Meclis Grubu Başkanı ise Janis Ehling oldu. Parti, yeni eş başkanlarıyla birlikte, başarısızlıkla geçen uzun bir dönemin ardından yeni bir başlangıç yapmayı ve 2025 sonbaharındaki Federal Meclis seçimlerinde oylarını artırmayı hedefliyor. Almanya’da seçim barajı yüzde 5 iken son anketlere göre Sol Parti’nin ülke genelindeki oy oranı yüzde 3 civarında seyrediyor.