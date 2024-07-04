Barajlar alarm veriyor

İzmir’in içme su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 26,4’e indi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar döneminde yeterli yağış olmaması, barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi.

Tahtalı’da su seviyesinin son yılların en düşük seviyelerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Camisi yeniden görünür hale geldi. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ve Gördes Barajı’ndan alınan su miktarının artırıldığını, kısa vadede susuzluk tehdidi bulunmadığını ifade etti. Su tasarrufu çağrısı yapıldı.