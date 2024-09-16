Barajlar çöktü, köprüler yıkıldı

Haber Merkezi

Dünyanın pek çok noktasında aşırı yağışlar sele neden oluyor. Romanya’da meydana gelen sel de can alırken Çekya, Polonya, Avusturya, Almanya, Slovakya ve Macaristan da şiddetli yağışların yol açtığı sorunlarla boğuşuyor.

Romanya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu meydana gelen selde 4 kişi yaşamını yitirdi. Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet, Associated Press'e (AP) metrekareye 160 litre yağmur düşerek ülkede nadir görülen bir afet yaşandığını söyledi.

Myanmar’da ise şiddetli muson mevsimi ve Yagi Tayfunu’nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artarak 74’e yükseldi. Sel nedeniyle 5 baraj çöktü, 24 köprü yıkıldı, 375 okul ve 65 bin 759 ev ise kullanılamaz hale geldi.