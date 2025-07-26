Barajlarda kritik alarm: Eski köyler gün yüzüne çıktı

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çamlıdere Barajı’nda, kuraklık ve mevsimsel düşüş nedeniyle su seviyesi kritik seviyelere indi. Baraj sularının büyük oranda çekilmesiyle birlikte, yıllar önce su altında kalan eski bir köy yerleşimi yeniden gün yüzüne çıktı. Kuruyan bölgelerde yol izleri, taş duvar temelleri ve eski yapı kalıntıları net biçimde görünür hale geldi.

ASKİ verilerine göre, 2024’te Ankara’daki barajlarda kullanılabilir su hacmi yaklaşık 488 milyon 877 bin metreküp iken, bu rakam 2025’te 170 milyon 669 bin metreküpe geriledi. Böylece kullanılabilir su miktarı yüzde 65’ten fazla azalmış oldu.

26 Temmuz 2025 itibarıyla Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yalnızca yüzde 22,68 seviyesinde. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 42,75 olarak ölçülmüştü. Bu da barajlardaki su rezervinin bir yıl içinde yaklaşık yüzde 47 oranında azaldığını gösteriyor.

Yetkililer, artan tüketim ve azalan yağışlar nedeniyle su tasarrufuna daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, önümüzdeki aylarda daha ciddi sorunların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.