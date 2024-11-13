Baraka alev alev yandı
Kaynak: İHA
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde baraka alev alev yandı.
Yangın öğle saatlerinde Kullar Çaybaşı sokakta meydana geldi.
Barakadan dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın tamamını sardı. Alev alev yanan barakaya itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın sebebiyle baraka ve içindeki malzemeler kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.