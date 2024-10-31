Baran Güran, Diyarbakır Barosu’na verdiği vekaleti neden geri çektiğini açıkladı

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran cinayetin ardından Diyarbakır Barosu’na verdiği vekaletnameyi iptal etti.

Baran Güran, Diyarbakır Barosu’ndan vekaleti neden geri çektiğini açıkladı.

NAHİT EREN'İN YANITLARINDAN 'GÜVEN'İNİ YİTİRMİŞ

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Baran Güran, noter aracılığıyla gönderdiği azilname dilekçesinde, eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’in, EKOL TV’de Armağan Çağlayan moderatörlüğünde sunduğu bir programda verdiği yanıtlardan dolayı tarafsızlığına güvenini yitirdiğini belirtti.

Güran, "16 Ekim tarihinde katıldığı programda, şahsım ve aile üyelerim hakkında masumiyet karinesini görmezden gelecek şekilde hareket ettiğini düşünerek kendisini vekillikten azlediyorum" dedi.

Diyarbakır Barosu yetkilileri ise Baran Güran tarafından azledilmenin davanın seyrinde bir sorun yaratmadığını söyledi. Baro, soruşturmanın başından beri Narin Güran davasında taraf olarak yer almakta ve bu durum savcılık tarafından da onaylandı.