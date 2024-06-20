Barbarca sömürü düzeni göçmen işçiyi öldürdü

İtalya'da, Latina bölgesinde yaşadığı iş kazasında kolu koptuktan sonra yol kenarına terk edilen Hintli tarım işçi Satnam Singh hayatını kaybetti. Hindistan Büyükelçiliği, olayı "talihsiz" olarak nitelerken İtalya Çalışma Bakanı Marina Calderone, "barbarlık" ifadesini kullanarak işveren hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İtalya'nın güneyinde on binlerce göçmen işçinin sömürüldüğü Latina bölgesinde iş kazasında kolu koptuktan sonra yol kenarına terk edilen Hintli tarım işçisi Satnam Singh yaşamını yitirdi. İtalyan işvereni hakkında "öldürme", "iş güvenliği düzenlemelerine uymama" ve "yardım sağlamama" suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Hindistan'dan 3 yıl önce İtalya'ya çalışmak için giden 31 yaşındaki Satnam Singh'in eşi, göçmen işçinin patronunun Singh'i hastaneye götürmek yerine evlerinin önüne bıraktığını belirtti. Singh'in ambulans uçakla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilirken olaya tepki yağdı.

Hindistan Büyükelçiliği, olayı "talihsiz" olarak nitelerken İtalya Çalışma Bakanı Marina Calderone, "barbarlık" ifadesini kullanarak işveren hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

"BABARCA BİR SÖMÜRÜ DÜZENİ"

Muhalefetteki Demokrat Parti'den (PD) yapılan açıklamada ise Singh'in ölümünün "medeniyetin yenilgisi" olduğu belirtilerek göçmen işçileri sömüren "tarım mafyasına" karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

Tarım sendikası Flail CGIL'in bölgeden sorumlu genel sekreteri Laura Hardeep Kaur ise Singh'in "eşinin işverene onu hastaneye götürmesi için yalvarmasına rağmen bir çöp torbası gibi yol kenarına bırakıldığını" söyledi. Bölgede sadece ciddi iş kazaları ile uğraşmadıklarını, "babarca bir sömürü" düzeni sürdüğünü belirtti.