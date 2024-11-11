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Barbaros Şansal gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 11.11.2024 13:31
  • Giriş: 11.11.2024 13:31
  • Güncelleme: 11.11.2024 13:39
Kaynak: Haber Merkezi
Barbaros Şansal gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye geldiği anda polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullandı.

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