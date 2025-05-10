Barbaros Şansal, gözaltına alındığını duyurdu

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şansal, "İstanbul Havalimanı transitte gözaltı" yazdı.

İstanbul Havalimanı transitte gözaltı ! — Barbaros Şansal 🇨🇾🎗 (@mayrukcouture) May 10, 2025

Gazeteci Onur Öncü, "Barbaros Şansal’a ulaşmaya çalıştım. Net iyi değildi konuşamadık ama mesaj attı. Yakalamaya yönelik bir gözaltı işlemi. İfadesini alacaklar. Umarım ifade sonrası herhangi bir sevk falan olmadan serbest bırakılır" açıklamasını paylaştı.

Öncü'nün mesajını Barbaros Şansal paylaştı.

Şansal'ın hangi suçlamayla gözaltına alındığını henüz belli değil.

KASIM AYINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Barbaros Şansal, kasım ayında da Kuzey Kıbrıs dönüşü yine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına giden modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Şansal, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.