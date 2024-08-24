Barcelona - Ath. Bilbao maçı hangi kanalda? Barcelona maçı saat kaçta?

La Liga'da 2024/2025 sezonunun ikinci maçı Barcelona - Ath Bilbao maçıyla sürüyor. Barcelona'da tek hedef 3 puan olurken, La Liga'nın köklü kulüplerinden Ath. Bilbao ise Barcelona'dan puan ya da puanlar almaya çalışacak. Barcelona - Ath. Bilbao maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar şöyle:

BARCELONA LİGE 3 PUANLA BAŞLADI

Barcelona, geçenhafta oynanana L liga'nın ilk karşılaşmasında deplasmanda Valencia'yı 2-1 mağlup ederek lige kayıpsız bir başlangıç yapmıştı. Ath. Bilbao ise kendi sahasında Getafe ile 1-1 berabere kalmıştı.

BARCELONA - ATH BİLBAO MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ?

Barcelona-Ath Bilbao maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00’de oynanacak. Barcelona'nın maçı S Sport ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.