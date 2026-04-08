Barcelona - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gecesi!

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında çeyrek final aşamasına gelinirken, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İspanya’nın iki devi, dev sahnede karşı karşıya gelerek yarı final yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Barcelona - Atletico Madrid karşılaşması 8 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele, Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı akşam saatlerinde canlı olarak takip edebilecek.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Atletico Madrid maçı, Tabii Spor 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler bu kanal üzerinden mücadeleyi takip edebilir.

MAÇIN HAKEMİ

Zorlu karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Hakemin vereceği kararlar, maçın kaderini belirleyebilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Barcelona, geçtiğimiz hafta Metropolitano’da aldığı 2-1’lik galibiyetle moral bulmuş durumda. Bu sonuç, takımın hem La Liga yarışında hem de Avrupa arenasında özgüvenini artırdı.

Atletico Madrid ise güçlü kadrosuyla deplasmanda sürpriz peşinde olacak. İki takımın da yüksek tempoda ve kontrollü bir oyun sergilemesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona Muhtemel 11

J. García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; E. García, Pedri; Yamal, López, Rashford, Lewandowski.

Atletico Madrid Muhtemel 11

Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez

MAÇ BİLGİLERİ TABLOSU

Detay Bilgi Maç Barcelona - Atletico Madrid Tarih 8 Nisan 2026 Çarşamba Saat 22:00 Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi (Çeyrek Final) Yayın Kanalı Tabii Spor 1 Hakem Istvan Kovacs

KARŞILAŞMANIN ÖNEMİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşaması

Yarı finale yükselme mücadelesi

İspanya futbolunun iki dev kulübü karşı karşıya

Yüksek tempo ve taktik savaş bekleniyor

