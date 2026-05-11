Barcelona bitime üç hafta kala şampiyon

La Liga’nın 35. haftasında FC Barcelona, sahasında Real Madrid CF’i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Camp Nou’da oynanan El Clasico’ya etkili başlayan Barcelona, 9. dakikada Marcus Rashford’un golüyle öne geçti.

Baskısını sürdüren Katalan ekibi, 18. dakikada Ferran Torres’in fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

PUAN FARKI 14'E ÇIKTI

İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken Barcelona, mücadeleden galibiyetle ayrılarak bitime üç hafta kala mutlu sona ulaştı.

FC Barcelona bu sonuçla puanını 91’e yükseltti ve en yakın takipçisi Real Madrid CF ile arasındaki farkı 14’e çıkararak tarihindeki 29. La Liga şampiyonluğunu kazandı. Katalan ekibi ayrıca üst üste ikinci kez ligi zirvede tamamladı.

Real Madrid’de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler ise karşılaşmada forma giyemedi.