Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün Barcelona -Borussia Dortmund maçıyla sürüyor. Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. 2 puanla 7. sırada bulunan Dortmund, aynı puana sahip olan ancak averaj farkıyla 6. sırada yer alan Barcelona'la kendi evinde karşı karşıya gelecek. Barcelona BVB Dortmund Stadyumu'nda Nuri Şahin'li Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

BARCELONA-BORUSSİA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó; Yamal, Olmo, Raphinha; Robert Lewandowski

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.

BARCELONA-BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda gerçekleşecek Barcelona-Borussia Dortmund maçı bugün saat 23:00'de oynanacak.

BARCELONA-DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Barcelona-Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TRT'nin dijital platformu olan Tabii Spor 2'de yayınlanacak.

BARCELONA DORTMUND MAÇI ŞİFRELİ Mİ? BARCELONA CANLI İZLE

Barcelona Dortmund maçı Tabii platformundan şifreli olarak yayınlanacak. Tabii platformu üyelik ücreti ayda 99 TL olarak açıklandı.

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