Barcelona'dan 60 milyon euro'luk transfer

Barcelona, Leipzig'den İspanyol hücum oyuncusu Dani Olmo'yu kadrosuna kattı. İspanyol yıldız ile 2030'a kadar sözleşme imzalanacak.

Transfer için Barcelona'nın Leipzig'e 55 milyon euro net olmak üzere bonuslarla beraber 62 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

🚨🔵🔴 EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.



€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.



Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/Y3aZHyf9iF