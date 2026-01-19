Barcelona'dan NBA Europe projesine yanıt

Barcelona, basketbol takımının geleceğine ilişkin tartışmalara noktayı koydu. Marc Mundet’in haberine göre Katalan kulübü, NBA Başkanı Adam Silver’a NBA Europe projesinde yer almayacağını iletti ve Euroleague’de kalma yönündeki tercihini resmileştirdi.

Avrupa basketbolunun geleceğine dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde gelen bu karar, Euroleague açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Barcelona yönetimi, uzun süredir lig yetkilileriyle yürüttüğü görüşmelerde en üst düzey rekabet ortamında yer alma isteğini net biçimde ortaya koymuştu.

TAMAMEN KAPALI DEĞİL

Kulübün son aylarda Euroleague yöneticileriyle birden fazla toplantı yapması da bu bağlılığın göstergesi oldu.

Buna karşın, Barcelona’nın NBA Europe fikrine tamamen kapalı olmadığı yönünde haberler daha önce kamuoyuna yansımıştı. Aralık ayında Başkan Joan Laporta, NBA ile temasların bulunduğunu doğrulamış ancak Euroleague’de kalırken geleceğe dönük esneklik arayışında olduklarını ifade etmişti.

BasketNews’in aktardığı bilgilere göre, Euroleague’den ayrılmak isteyen kulüpler için 10 milyon euro tutarında bir çıkış bedeli bulunuyor. Bu madde, kulüplere farklı organizasyonları değerlendirme imkânı tanırken, Barcelona bu hakkını kullanmamayı tercih etti.

Küresel marka değeri ve güçlü basketbol geleneği nedeniyle NBA Europe’un öncelikli hedeflerinden biri olarak görülen Barcelona’nın Euroleague’de kalma kararı, organizasyonun istikrarına doğrudan katkı sağladı.

2003 ve 2010 yıllarında Euroleague şampiyonluğu yaşayan Barcelona’nın ligde yoluna devam etmesi, Avrupa basketbolunun en üst düzey yapısının korunması açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.