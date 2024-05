Barcelona'dan Xavi açıklaması: Gelecek sezon takımın başında olmayacak

Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez’in pazar günü oynanacak Sevilla maçından sonra takımdan ayrılacağını duyurdu.

La Liga ekibinin Xavi için yayınladığı veda mesajında, "Xavi'ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak eşsiz kariyeri için teşekkür ediyor ve ona gelecekte başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Barcelona'nın yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Teknik direktör adaylarından Alman Hansi Flick'in ismi ön plana çıkıyor.

Gazeteci Fabrizio Romano da Flick'in Barcelona yönetimi ile temas halinde olduğunu yazdı.

🔵🔴 Hansi Flick, just waiting for Barça to inform Xavi soon on their decision to part ways… and then ready to sign in as new head coach.



He’s only wanted Barcelona for months, not even talking to PL clubs — now ready for his “dream job”.



↪️ Formal steps with Xavi to follow. pic.twitter.com/waxzFmNZWZ