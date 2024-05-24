Barcelona'dan Xavi açıklaması: Gelecek sezon takımın başında olmayacak

Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Xavi Hernandez’in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez’in pazar günü oynanacak Sevilla maçından sonra takımdan ayrılacağını duyurdu.

La Liga ekibinin Xavi için yayınladığı veda mesajında, "Xavi'ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak eşsiz kariyeri için teşekkür ediyor ve ona gelecekte başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Barcelona'nın yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Teknik direktör adaylarından Alman Hansi Flick'in ismi ön plana çıkıyor.

Gazeteci Fabrizio Romano da Flick'in Barcelona yönetimi ile temas halinde olduğunu yazdı.

🔵🔴 Hansi Flick, just waiting for Barça to inform Xavi soon on their decision to part ways… and then ready to sign in as new head coach.



He’s only wanted Barcelona for months, not even talking to PL clubs — now ready for his “dream job”.



↪️ Formal steps with Xavi to follow. pic.twitter.com/waxzFmNZWZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024

XAVI, 141 MAÇTA 89 GALİBİYET ALDI

44 yaşındaki İspanyol teknik adam, Barcelona'nın başında 141 resmi maça çıktı ve bu maçların 89'unda galibiyet sevinci yaşadı.

Barcelona, Xavi yönetiminde 23 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken; 29 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

2021 yılının Kasım ayında göreve gelen Xavi, Barcelona ile 2022-23 yılında İspanya LaLiga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

1 YIL DAHA DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Xavi Hernandez, sezon ortasında yaptığı açıklamada sezon sonuda Katalan ekibinden ayrılacağını duyurmuş ancak daha sonra Barcelona'da kalan 1 yıllık sözleşmesini tamamlama kararı aldığını basın toplantısı ile duyurmuştu.