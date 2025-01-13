Barcelona, geriye düştüğü maçta 10 kişiyle kupayı kaldırdı

Barcelona, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.

SZCZESNY ATILDI, BARCELONA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılırken, Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.

Kalan sürede Real Madrid'in atakları sonuç getirmezken, karşılaşmayı 5-2 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

Fotoğraf: AA

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler süre alamadı.