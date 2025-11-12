Barcelona gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti: Deco’dan Victor Osimhen planı!

İspanya La Liga devi FC Barcelona, kadrosunu gençleştirme ve gelecek yıllara hazırlama hamlelerine hız verdi.

Katalan ekibi, sezon sonunda Robert Lewandowski ile yollarını ayırmaya hazırlanırken yeni bir golcü için kolları sıvadı.

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Barcelona’nın listesinin ilk sırasında Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen yer alıyor. Haberde, Osimhen’in hem oyun tarzı hem de bitiricilik yeteneğiyle Barcelona’nın aradığı profile mükemmel şekilde uyduğu belirtildi. Finansal olarak da diğer süper yıldızlara göre daha ulaşılabilir bir hedef olduğu vurgulandı.

Katalanların sportif direktörü Deco ise Nijeryalı golcüyü “büyük bir projenin lideri olabilecek karakterde” olarak değerlendiriyor. Haberde Deco’nun, Osimhen’in sahadaki tutumunu ve takım arkadaşlarını sürükleyici liderliğini ön plana çıkardığı ifade edildi. Barcelona cephesi, yaz transfer döneminde Osimhen için ön görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

ASLAN'I TAŞIYOR

Galatasaray'ın bu sezonki başarısında önemli rol oyayan ve Avrupa kupalarında üst üste sekiz maçta gol atarak sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçen Osimhen, şu ana kadar 12 maçta 9 gol kaydetti. Galatasaray, Nijeryalı yıldız için kulüp bonservis rekorunu kırarak toplamda 75 milyon euro ödemişti.