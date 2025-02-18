Barcelona haftalar sonra liderlik koltuğunda
Barcelona ezeli rakipleri Real Madrid ve Atletico Madrid'in puan kaybı yaşadığı haftada Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi ve 9 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.
Kaynak: Spor Servisi
LaLiga'da Barcelona liderliğe yükseldi.
Ligin 24. haftasında Real Madrid, Osasuna'ya takılırken, Atletico Madrid sahasında Celta Vigo ile berabere kaldı.
LaLiga'nın şampiyonluk adaylarından Barcelona, Olimpiyat Stadyumu'nda Rayo Vallecano'yu konuk etti.
Katalan devi, Robert Lewandwoski'nin 28. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı.
LaLiga'da 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Barcelona puanını 51 yaptı ve averajla Real Madrid'in üzerinde liderlik koltuğuna oturdu.
Rayo Vallecano bu sezon 7. mağlubiyetini yaşadı ve 35 puanda kaldı.