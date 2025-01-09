Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi
Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
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İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Barcelona, Suudi Arabistan'da King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona, 2-0'lık skorla kazandı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
Finale yükselecek diğer takım, Real Madrid-Mallorca müsabakasının ardından belli olacak.