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Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi

Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Spor
  • 09.01.2025 01:11
  • Giriş: 09.01.2025 01:11
  • Güncelleme: 09.01.2025 01:13
Kaynak: AA
Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi
AA

İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Barcelona, Suudi Arabistan'da King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona, 2-0'lık skorla kazandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Finale yükselecek diğer takım, Real Madrid-Mallorca müsabakasının ardından belli olacak.

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