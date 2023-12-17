Barcelona İspanyol liginde puan kaybetmeye devam etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında, Barcelona, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak, puan kaybını sürdürdü.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmada, Barcelona 55. dakikada Joao Felix ile öne geçse de ev sahibi takım 70. dakikada Hugo Guillamon ile beraberliği yakaladı.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı maçta Girona'ya 4-2 yenilen Barcelona, Valencia deplasmanındaki aldığı beraberlikle 35 puanla 3. sırada kaldı.

La Liga'da birer maç eksiği olan Girona 41 puanla lider, Real Madrid ise 39 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Belçika'nın Antwerp takımına da yenilen Barcelona, son 3 maçtır kazanamıyor.