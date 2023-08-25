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Barcelona, Marc-Andre ter Stegen’in sözleşmesini 2028 yılına uzattı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 15:02
  • Giriş: 25.08.2023 15:02
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:03
Kaynak: İHA
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Barcelona, Marc-Andre ter Stegen’in sözleşmesini 2028 yılına uzattı

İspanyol ekibi Barcelona, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen’in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 

La Liga ekiplerinden Barcelona, 31 yaşındaki Marc-Andre ter Stegen’in sözleşmesini 2028 yılına dek uzatıldığını duyurdu. 2014 yılında Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach’tan, Barça’ya giden Alman eldiven, burada 379 resmi karşılaşmada görev aldı. 

Marc-Andre ter Stegen bu süreçte Barcelona forması ile 5 La Liga şampiyonluğu, 5 Copa del Rey, 3 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanma başarısı gösterdi. 

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