Barcelona'nın finansal durumu: Borç 1 milyar euroyu aştı

Barcelona’nın son mali tabloları, kulübün iki yıl önceki krizden kısmen uzaklaştığını ancak risklerin sürdüğünü gösteriyor. The Athletic’te yayımlanan Chris Weatherspoon imzalı kapsamlı analize göre Katalan kulübü 2024-25 sezonunda geliri 985,9 milyon avroya taşırken 72,1 milyon avro faaliyet kârı yazdı; buna karşın vergi öncesi 8,4 milyon avro zarar açıklandı.

Maaş/gelir oranı %51,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. Buna rağmen kulübün brüt borcu 1,45 milyar avro ile Avrupa futbolunun zirvesinde bulunuyor.

KIRILMA ANI: NEYMAR SATIŞI SONRASI ŞİŞEN MALİYETLER

Weatherspoon, 2017’de Neymar’ın 222 milyon avroya PSG’ye satılmasının, beklenen “nefes”i sağlamadığına, aksine Coutinho–Dembélé–Griezmann transferleriyle ücret ve amortisman kalemlerinin hızla şiştiğine dikkat çekiyor. Aynı dönemde Messi’nin 2017’de yenilenen sözleşmesinin potansiyel brüt yükünün 500 milyon avroyu aştığı, pandemide geniş çaplı maaş ertelemeleri yapıldığı hatırlatılıyor.

PALANCA ÇAĞI: GELECEK İPOTEKLENDİ

La Liga’nın kadro maliyet limiti (SCL) baskısı altında Laporta yönetimi, 2022 yazından itibaren kulübün gelecekteki gelirlerini peşin nakde çevirdi. En kritik adım, La Liga TV gelirlerinin %25’inin 25 yıllığına Sixth Street’e devri karşılığında 667,5 milyon avro elde edilmesi oldu.

Aynı yıl Barca Studios (Bridgeburg/Barça Vision) hisselerinde iki ayrı %24,5 satış ile muhasebede 192,9 milyon avro kâr yazıldı; ancak tahsilat sorunları nedeniyle izleyen yıllarda toplam 286 milyon avro değer düşüklüğü kaydedildi. Analize göre bu işlemler kısa vadede oyuncu tescillerini kolaylaştırsa da yayın gelirinde kalıcı pay kaybı ve denetim tartışmalarını beraberinde getirdi.

ESPAİ BARÇA: BÜTÇE BÜYÜDÜ, TAKVİM SARKTI

2014’te 600 milyon avro bütçeyle başlayan kampüs ve stadyum yenileme projesi, 2021’de 1,5 milyar avro üst limite çıkarıldı. 2025 Haziran sonu itibarıyla toplam sermaye harcaması 975 milyon avroya ulaştı. Camp Nou’nun kapalı kaldığı süreçte Montjuïc’e taşınmanın maç günü gelirlerinde kayıplara yol açtığı, açılışın kademeli yürütüldüğü belirtiliyor. Kulüp 475 VIP koltuk için kişisel koltuk lisansı (PSL) satarak 100 milyon avro gelir elde etti; bunun 71,6 milyonu 2024-25 gelirine yansıdı.

UEFA/LA LİGA CEPHESİ: CEZALAR VE TAAHHÜTLER

UEFA, 2022-23’te yayın hakları satışının bir kısmının “break-even” hesabına dahil edilmesini reddederek 500 bin avro, 2023-24’te Football Earnings kuralının aşılması nedeniyle 15 milyon avro ceza kesti ve kulüple iki yıllık Uzlaşma Anlaşması yaptı. Hedefler yeniden aşılırsa ilave para cezaları ve Avrupa’dan men riski bulunuyor. La Liga’daki SCL dalgalanması devam ederken, bu yaz Marcus Rashford ve Joan Garcia tescilleri için yönetim 7 milyon avroluk ek teminat sağlamak zorunda kaldı.