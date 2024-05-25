Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick oldu.

Barcelona, tartışmalı bir sürecin ardından yolların ayrıldığı Xavi Hernandez yerine takımın başına Hansi Flick'i getirdi.

59 yaşındaki Alman teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşmayı gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından duyurdu.

🚨🔵🔴 Hansi Flick becomes new Barcelona head coach, confirmed and here we go!



The agreement has been completed, worked and now approved by his agent Pini Zahavi on a two year deal.



Contract until 2026.



Understand Flick will bring two German assistants as part of his staff. pic.twitter.com/p702Gu2nWT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024

Teknik direktörlük kariyerine 1996'da başlayan Flick, 2006-2014 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptı.

Kasım 2019'da Bayern Münih'in teknik direktörü olan Flick, kulübün en başarılı yıllarından birini geçirmesini sağladı. 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih, çeyrek finalde Flick'in şimdiki takımı Barcelona'yı 8-2 yenerek tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşatmıştı.

2021'de Bayern'den ayrılan Flick, Almanya Milli Takımı'nın başına geçti. Ancak Flick, 2022 Aralık'ta düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya ile grupta kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

XAVİ'NİN TARTIŞMALI VEDASI

Öte yandan Xavi'nin gönderilme şekli ise oldukça tartışmalı oldu. Xavi, sezon ortasında yaptığı açıklamada sezon sonu Katalan ekibinden ayrılacağını açıklamış ve birkaç kez bu kararının kesin olduğunu söylemişti. Sezonun bitmesine kısa süre kala ise Xavi ve kulüp başkanı Laporta ortak basın açıklaması yaparak Xavi'nin bir sene daha kalacağını duyurmuşlardı. Bu gelişmeden çok kısa süre sonra Xavi ile yollar ayrıldı.

44 yaşındaki teknik direktör, Barcelona'nın başında 141 resmi maça çıktı ve bu maçların 89'unda galibiyet sevinci yaşadı. 2021 yılının Kasım ayında göreve gelen Xavi, Barcelona ile 2022-23 yılında İspanya LaLiga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.