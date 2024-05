Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Barcelona, tartışmalı bir sürecin ardından yolların ayrıldığı Xavi Hernandez yerine takımın başına Hansi Flick'i getirdi.

59 yaşındaki Alman teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşmayı gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından duyurdu.

🚨🔵🔴 Hansi Flick becomes new Barcelona head coach, confirmed and here we go!



The agreement has been completed, worked and now approved by his agent Pini Zahavi on a two year deal.



Contract until 2026.



Understand Flick will bring two German assistants as part of his staff. pic.twitter.com/p702Gu2nWT