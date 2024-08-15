Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı

Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, çarşamba gecesi Barcelona'nın Mataró' bölgesindeki bir otoparkta bıçaklandı.

La Vanguardia gazetesinin haberine göre Nasraoui, Badalona'daki Can Ruti hastanesine kaldırıldı ve hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay hakkında Mataró belediye polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Nasraoui'nin bir kavgaya karışmış olabileceğini belirtiyor.

Gazeteci Mayka Navarro, Yamal'ın babasının birden fazla bıçak darbesi almış olabileceğini ifade etti.