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Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Mataró'da bir otoparkta bıçaklandı. Nasraoui'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Dünya
  • 15.08.2024 10:12
  • Giriş: 15.08.2024 10:12
  • Güncelleme: 15.08.2024 10:16
Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
Fotoğraf: DepoPhotos

Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, çarşamba gecesi Barcelona'nın Mataró' bölgesindeki bir otoparkta bıçaklandı.

La Vanguardia gazetesinin haberine göre Nasraoui, Badalona'daki Can Ruti hastanesine kaldırıldı ve hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay hakkında Mataró belediye polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Nasraoui'nin bir kavgaya karışmış olabileceğini belirtiyor.

Gazeteci Mayka Navarro, Yamal'ın babasının birden fazla bıçak darbesi almış olabileceğini ifade etti.

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