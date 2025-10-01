Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. İspanyol devi Barcelona, sahasında son şampiyon Paris Saint-Germain’i ağırlıyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ilk hafta deplasmanda Newcastle’ı 2-1 mağlup etmişti. PSG ise sahasında Atalanta’yı farklı bir skorla, 4-0 yenerek grup aşamasına hızlı bir giriş yaptı. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Barcelona- PSG maçına dair detaylar…

BARCELONA- PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında oynanacak Barcelona- PSG karşılaşması 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’de Estadi Olimpic Lluis Companys’te oynanacak. Karşılaşma, futbolseverler için gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.

BARCELONA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele dijital platform tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, Devler Ligi’nde gruptaki dengeleri belirleyebilecek öneme sahip.

BARCELONA VE PSG’DE ÖNEMLİ EKSİKLER

İki takımda da sakatlık ve şüpheli isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor.

Barcelona eksikler:

Garcia (arka adale)

Raphinha (kalça/uyluk)

Lopez (kasık gerilmesi)

Gavi (diz)

Ter Stegen (sırt)

Balde (şüpheli)

PSG eksikler:

Marquinhos (kalça/uyluk)

Doue (baldır)

Dembele (uyluk kası)

Kvaratskhelia (şüpheli)

Joao Neves (şüpheli)

Vitinha (şüpheli)

Ruiz (şüpheli)

Barcelona muhtemel 11

Szczesny, Kounde, Cubarsi, Araujo, Garcia, Pedri, De Jong, Yamal, Olmo, Rashford, Torres

PSG muhtemel 11

Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kang-In, Barcola, Mayulu