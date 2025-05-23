Barcelona, Rojava ve IKBY'de futbol okulları kuruyor

Dünyanın önde gelen kulüplerinden Barcelona, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rojava ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerine futbol okulları kurmaya hazırlanıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu kapsamda Suriye’nin kuzeyinde yer alan Kobani, Haseke, Rakka ve Tirbespiye kentleri ile Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki Erbil ve Süleymaniye’de futbol okulları kurulacak.

Projenin temel hedefi, toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve gelecek kuşakların şiddet eğilimli çatışmalara ya da radikalleşmeye sürüklenmesini önlemek olarak tanımlanıyor.

Açıklamada, özellikle kız çocukları, göçmenler, kırsal bölgelerde yaşayanlar ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı grupların güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğu vurgulandı.

“Umut Ligi” projesi, Barça Vakfı’nın koordinasyonunda; La Caserna, NOVACT Şiddet Karşıtı Enstitüsü, UPP, Doz International, IDare ve Casa Nostra Casa Vostra gibi kurumların ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

Projeye destek veren isimlerden biri de Barcelona'nın eski oyuncularından Oleguer Presas oldu. Presas’ın Nisan 2025'te Suriye ve Irak’taki çalışmaları yerinde görmek üzere bölgeye gittiği ve eğitmen adaylarına yönelik antrenman oturumları gerçekleştirdiği açıklandı. Katalan oyuncunun 25 Nisan’da Kobani’ye de özel bir ziyaret yaptığı bilgisi paylaşıldı.

600’den fazla çocuk ve gencin (8-14 yaş aralığında) doğrudan katılım göstermesinin planlandığı proje, 25 Haziran 2025’te başlayacak ve Ekim 2026’ya kadar sürecek.

Öte yandan, Katalonya Parlamentosu 2021 yılında Rojava Özerk Yönetimi’ni siyasi olarak tanıdığını ilan etmiş ve bölgenin yeniden yapılanmasına tüm sivil kurumları katkıda bulunmaya çağırmıştı. Bu proje, Katalan sivil ve sportif kurumlarının bu çağrıya verdiği önemli bir yanıt olarak değerlendiriliyor.