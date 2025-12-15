Barcelona satılıyor mu: 10 milyar euroluk teklif

Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden Barcelona hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Barcelona’yı satın almak amacıyla yaklaşık 10 milyar euro tutarında bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Söz konusu girişimin hayata geçmesi halinde, bu hamlenin Avrupa futbol tarihindeki en yüksek bedelli kulüp satışlarından biri olabileceği ifade ediliyor. Ancak iddia şu aşamada kulüp çevrelerinde ve futbol kamuoyunda ihtiyatla karşılanıyor.

Son yıllarda spor alanındaki yatırımlarını hızlandıran Suudi Arabistan, özellikle Kamu Yatırım Fonu (PIF) aracılığıyla futbol dünyasında daha görünür bir aktör haline geldi.

Ülke, yıldız futbolcuların transferi, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması ve Avrupa kulüplerine yönelik ilgisiyle dikkat çekiyor. Barcelona isminin de bu çerçevede gündeme gelmesi, Suudi sermayesinin hedef büyüttüğü yorumlarına yol açtı.

YAPISAL ENGEL ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan Barcelona’nın sahiplik yapısı, bu iddianın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Katalan kulübü, Real Madrid gibi “socios” sistemiyle yönetiliyor ve kulüp mülkiyeti üyelerine ait bulunuyor.

Mevcut yapı, kulübün tek bir kişi ya da yabancı bir sermaye grubu tarafından satın alınmasına hukuki olarak izin vermiyor.

Bu nedenle 10 milyar euroluk teklif iddiası, şu aşamada gerçekleşme ihtimali düşük ancak Avrupa futbolunda sermaye hareketliliğini yeniden tartışmaya açan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.