Barcelona taraftarı: İsrail takımlarını men edin

Barcelona taraftar grupları, Euroleague’in 20. haftasında oynanacak Barcelona-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Twitter'da İsrail basketbol takımlarının Euroleague'e katılımına karşı çıkıldı.

Açıklamada, sporun barış, bir arada yaşama ve insan haklarına saygı alanı olması gerektiği vurgulanarak, “Devlet suçlarını normalleştirmek veya aklamak için kullanılamaz” ifadelerine yer verildi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Taraftar grupları, Filistin halkına yönelik hak ihlallerinin sürdüğü bir ortamda İsrail’i temsil eden takımların Euroleague’de yer almasını kabul etmediklerini belirtti.

Hayat ve insanlık onurunun herhangi bir basketbol maçından daha önemli olduğunun altı çizilen açıklamada, EuroLeague’in Ukrayna’nın işgalinin ardından Rus takımlarını ligden çıkardığı hatırlatıldı.

Aynı yaklaşımın İsrail söz konusu olduğunda sergilenmediği savunularak, bunun “çifte standart” olduğu ifade edildi.

Taraftar grupları, maçların seyircisiz ya da tarafsız sahada oynanması gibi uygulamaların da kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu tür çözümlerin rekabeti bozduğu, taraftar haklarını ihlal ettiği ve salonları kısıtlamaların uygulandığı alanlara dönüştürdüğü görüşü dile getirildi.

Açıklamada, 6 Ocak’ta oynanması planlanan karşılaşmanın hiçbir formatta yapılmaması gerektiği savunularak, “İsrail devletini temsil eden takımlar Avrupa Ligi’nden menedilmelidir” çağrısında bulunuldu. Metin, Filistin halkına destek mesajlarıyla son buldu.

Euroleague’in 20. haftasında Barcelona ile Maccabi Tel Aviv arasındaki karşılaşmanın, 6 Ocak Salı günü Palau Blaugrana’da oynanması planlanıyor.