Barcelona'ya şok: Dani Olmo'nun lisans başvurusu reddedildi

İspanya Futbol Federasyonu yönetimi, Barcelona'nın Dani Olmo'nun lisansını çıkarmak için yaptığı başvuruyu reddetti.

Yaz transfer döneminde yaklaşık 60 milyon euro'ya Leipzig'den transfer edilen Dani Olmo'nun lisansı sezon başında da kriz çıkarmıştı.

Barcelona, Olmo'nun lisansını tescil ettirmek için dün İspanya Futbol Federasyonu'na başvurdu ancak kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeniyle başvuru reddedildi.

Barcelona'nın, maddi tablo açısından beklenen planı ortaya koyamadığını belirten Federasyon tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Barcelona, La Liga'nın ekonomik kontrol yönetmeliklerine uygun olarak, önümüzdeki 2 Ocak'tan itibaren herhangi bir oyuncunun tesciline izin verecek herhangi bir alternatif sunmamıştır.”

TAKIMDA AYRILABİLİR

Eğer yarın da bir gelişme olmazsa Dani Olmo en azından sezon sonuna kadar Barcelona forması giyemeyecek. Bu durumda Olmo'nun ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelecek.

Olmo, bu sezon Barcelona ile çıktığı 15 resmî maçta 6 gol 1 asist kaydetti.