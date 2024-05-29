Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick'i resmen duyurdu

Barcelona, takımın yeni teknik direktörünün Hansi Flick olduğunu açıkladı. Flick ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Spor 29.05.2024 14:48 Giriş: 29.05.2024 14:48

Güncelleme: 29.05.2024 14:54 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos