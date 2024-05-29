Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick'i resmen duyurdu
Barcelona, takımın yeni teknik direktörünün Hansi Flick olduğunu açıkladı. Flick ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
Barcelona, tartışmalı bir sürecin ardından yolların ayrıldığı Xavi Hernandez yerine takımın başına Hansi Flick'i getirdi.
Flick'in resmî sözleşmeyi imzalamasının ardından Barcelona sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alman teknik direktörü takipçilerine duyurdu.
Paylaşılan video kısa bir mesaj paylaşan Flick sözlerini 'Força Barça' diyerek tamamladı.
It's our moment.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024
Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35
Flick ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
HANSI FLICK KİMDİR?
Teknik direktörlük kariyerine 1996'da başlayan Flick, 2006-2014 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptı.
Kasım 2019'da Bayern Münih'in teknik direktörü olan Flick, kulübün en başarılı yıllarından birini geçirmesini sağladı. 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih, çeyrek finalde Flick'in şimdiki takımı Barcelona'yı 8-2 yenerek tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşatmıştı.
2021'de Bayern'den ayrılan Flick, Almanya Milli Takımı'nın başına geçti. Ancak Flick, 2022 Aralık'ta düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya ile grupta kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.