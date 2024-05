Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick'i resmen duyurdu

Barcelona, tartışmalı bir sürecin ardından yolların ayrıldığı Xavi Hernandez yerine takımın başına Hansi Flick'i getirdi.

Flick'in resmî sözleşmeyi imzalamasının ardından Barcelona sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alman teknik direktörü takipçilerine duyurdu.

Paylaşılan video kısa bir mesaj paylaşan Flick sözlerini 'Força Barça' diyerek tamamladı.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35