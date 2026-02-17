Giriş / Abone Ol
Barcelona yenildi, La Liga'da lider değişti

La Liga'da Barcelona, deplasmanda Girona'ya kaybederek liderliği Real Madrid'e kaptırdı.

Spor
  • 17.02.2026 10:17
  • Giriş: 17.02.2026 10:17
  • Güncelleme: 17.02.2026 10:30
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

La Liga'da 24'üncü haftanın kapanış mücadelesinde dün Barcelona, deplasmanda Girona'ya 2-1 kaybetti.

Maçta Barcelona 59'uncu dakikada Cubarsi'nin golüyle öne geçti. 62'inci dakikada Thomas Lemar'ın golüyle beraberliği yakalayan Girona'ya galibiyeti getiren golü 86'ncı dakikada Fran Beltran kaydetti.

Bu sonuçla 4'üncü mağlubiyetini alan Barcelona 58 puanda kalırken haftayı 60 puanla kapatan Real Madrid liderliğe yükseldi.

Madrid ekibi de 14'üncü haftada Girona deplasmanında puan kaybederek liderlik koltuğunu Barcelona'ya kaptırmıştı.

