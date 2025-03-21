Barcelona’da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tüm Türkiye tepki gösterirken İspanya'nın Barcelona kentinde de gözaltı kararları protesto edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik 19 Mart'ta düzenlenen gözaltı opeasyonları İspanya Barcelona’da da protesto edildi.
Rejim talimatlı yargı darbesiyle halkın iradesini gaspedildiğinin belirtildiği eylemde Saray’a karşı mücadelenin büyütüleceği kaydedildi.
SOL Parti’nin de yer aldığı eylemde Türkçe, İngilizce ve Katalanca taşınan dövizlerde 'rejime boyun eğilmeyeceği' vurgulandı.
Gerçekleştirilen eylemde, Türkiye’de gerçekleştirilen eylemlerle dayanışmak için gösterilerin devam edileceği belirtildi.