Barcelona’da konut krizine çözüm: Turistlere ev kiralanmayacak

Dünyanın en önemli turizm kentlerinden Barcelona'da 5 yıl boyunca turistlere daire kiralanmayacak.

İspanya’nın önde gelen turizm merkezlerinden Barcelona, artan konut maliyetlerini düşürmek için 2028 yılına kadar yabancı turistlere daire kiralamayı yasakladı.

Katalonya özerk bölgesinin başkenti ve en büyük kenti Barcelona'nın solcu belediye başkanı Jaume Collboni, şu anda kiralanmak üzere onaylanmış 10 bin 101 konutun ruhsatlarının kademeli olarak iptal edileceğini ve 2029 itibariyle kentte turistik apartman dairesi olmayacağını duyurdu.

Collboni, “Barcelona’da yaşama hakkını garanti altına almak ve yıllardır yaşadığımız konut kriziyle etkin bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Yönetim, toplum ve emlak sektörü barınma hakkını korumak için güçlerini birleştirmelidir. Barcelona’da konuta öncelik veriyoruz” dedi.

Yerel yönetimler son 10 yılda kısa süreli kiralamalara kısıtlamalar getirmeye başladı. Benzer uygulamalar Kanarya Adaları, Lizbon ve Berlin’de de hayata geçirilmişti.

Konut ve Kentsel Gündem Bakanı Isabel Rodriguez, Barcelona’da alınan bu kararı desteklediğini açıkladı. Rodriguez X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu, uygun fiyatlı konutlara erişimi garanti altına almak için gerekli tüm çabayı göstermekle ilgili” diye yazdı.