Barcelona’da Lewandowski belirsizliği sürüyor

Barcelona’da yeni sezon çalışmaları sürerken gözler Robert Lewandowski’nin durumuna çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Polonyalı golcünün takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Kulüp yönetiminin bu belirsizlik nedeniyle alternatif santrfor seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtilirken, teknik direktör Hansi Flick’in açıklamaları da soru işaretlerini artırdı. Deneyimli teknik adam, oyuncunun geleceğine dair net bir ifade kullanmaktan kaçındı.

"DETAYLAR ARAMIZDA KALACAK"

Flick, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Onunla konuştuk ancak detaylar aramızda kalacak. Şu an kalan maçlara odaklıyız, sezon sonunda durum netleşecek” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Lewandowski’nin Barcelona ile performansa bağlı olarak uzayabilecek bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ancak tarafların, mevcut sözleşme şartlarından bağımsız şekilde geleceği yeniden değerlendirdiği ifade ediliyor.

DECO'YLA GÖRÜŞECEK

Polonyalı futbolcunun menajerinin önümüzdeki günlerde Barcelona’ya giderek sportif direktör Deco ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin ardından oyuncunun kariyerine ilişkin kararını netleştirmesi öngörülüyor.

Tecrübeli golcüye Avrupa’dan, özellikle İtalya’dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği; ayrıca MLS ve Suudi Arabistan’dan da teklifler bulunduğu belirtiliyor.

Barcelona formasıyla şimdiye kadar 188 maçta görev yapan Lewandowski, 118 gol kaydetti. Oyuncunun ayrılık kararı alması halinde kulüp önemli bir maaş yükünden kurtulacak olsa da hücum hattında önemli bir kayıp yaşayacak.