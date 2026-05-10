Barcelona’dan Hansi Flick'in babası için taziye mesajı

Barcelona, Alman teknik direktör Hansi Flick’in babasının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, Flick ve ailesine destek mesajı verildi.

Barcelona’nın paylaşımında, “FC Barcelona ve tüm blaugrana ailesi olarak, Hansi Flick’e babasının vefatı dolayısıyla sevgimizi iletmek istiyoruz. Acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisi ile ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.