Barclays Türkiye'nin cari açık tahminini revize etti

Barclays, Türkiye'nin 2024 yılı için cari açık tahminini revize etti.

İngiliz banka Barclays, 5 milyar dolar düşürerek 15 milyar dolara, yani GSYİH'nın %1,2'sine çekti. 2023 yılı için belirlenen cari açık tahmini ise 45 milyar dolar olarak, yani GSYİH'nın %4,1'i olarak açıklanmıştı. Bu iyileşme, temel mal dengesi ve altın dengesi performansındaki olumlu gelişmelere bağlanıyor.

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel tarafından hazırlanan rapora göre, Haziran 2024'te Türkiye 0,4 milyar dolarlık cari fazla vererek beklentileri aştı. Ancak bu rakam, 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 0,8 milyar dolarlık fazlanın altında kaldı.

KADEMELİ İYİLEŞMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Barclays, 2023 Aralık'tan 2024 Mayıs'a kadar geçen 12 aylık dönemde temel mal dengesinde kademeli bir iyileşme gözlemlediğini, ancak bu trendin Haziran ayında tersine döndüğünü belirtti.

cnbce'de yer alan habere göre, Barclays, Türkiye'nin 2024 yılının ikinci yarısında temel mal dengesinde 6 milyar dolarlık bir iyileşme bekliyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık bir açık kaydedilmişti. Ancak, bu iyileşmenin hızının geçmişteki makroekonomik dengelenme dönemlerine kıyasla daha sınırlı kaldığı vurgulanıyor.