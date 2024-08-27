Barda 2 fragmanı yayınlandı: Barda 2 ne zaman vizyona girecek?

2007 yılında vizyona girdiğinde büyük yankı uyandıran Barda filminin ardından Barda 2 filminin de çekimleri tamamlandı. Barda 2 filminin konusu, vizyona giriş tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu.

BARDA 2'NİN KONUSU NEDİR?

Barda 2'de yine bir grup gencin bir bardaki en mutlu anları kabusa dönüşüyor. Barda 2 fragmanında bir evlenme teklifi sahnesi yine bir grup kişinin bara girmesiyle kesiliyor ve korku dolu olayların fitili ateşleniyor.

BARDA 2'NİN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hande Türkel'in yaptığı Barda 2 filminde başrolde İdris Nebi Taşkan yer alıyor. Cem Söküt, Alperen Aldanmaz, Burak Can Doğan, Yalım Danışman, Melisa Berberoğlu, Hilmi Ahıska ve Melissa Değer de Barda 2 filminde öne çıkan diğer oyuncular arasında.

BARDA 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Barda 2, 29 Kasım 2024 tarihinde beyazperdede seyircilerle buluşacak.

BARDA 2 FRAGMANI YAYINLANDI

29 Kasım'da vizyona girecek Barda filminin yeniden uyarlanmış halinin fragmanı yayınlandı.

BARDA 1'İN KONUSU NEDİR?

Serdar Akar'ın yazıp yönettiği 2007 yılında vizyona giren Barda 1 filmi, 1997'de Ankara Gaziosmanpaşa'da yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenilerek hazırlanmıştır.

Arkadaşlarının barına giden bir grup gencin eğlenceli anları, beş yabancının bara gelmesiyle birlikte kabusa dönüşür. Son bir bira daha içip kalkma kararı almaları, hayatlarının en büyük trajedisini yaşamalarına neden olacaktır. Çıkan kavga sonucu beş yabancı tarafından rehin alınan gençler, sabaha kadar işkence ve tecavüze maruz kalacaktır.