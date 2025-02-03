'Barda' oyunu prömiyer için gün sayıyor

2007 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşup, kısa sürede kült bir filme dönüşen Serdar Akar imzalı Barda filmi, bu kez tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde sahneye uyarlanan ‘’Barda’’ oyununun prömiyeri; 7 Şubat’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirecek.

Serhat Yiğit’in yazıp oyunlaştırdığı Barda, “Biz Size Ne Yaptık?” sorusuyla izleyiciyi derin bir ikileme sürüklemeyi ve gerilim dolu hikayesiyle izleyenlere deneyim sunmayı hedefleyerek; şiddetin bireysel mi, yoksa toplumsal bir sorun mu olduğunu sorguluyor.

Tardu Flordun’un çete liderini canlandırdığı ve on yıl aradan sonra tiyatro sahnesine dönüş yaptığı oyunda, filmden farklı olarak eklenen çetenin kadın üyesi karakterine ise Deniz Çakır hayat veriyor.

Barda’nın oyuncu kadrosunda Tardu Flordun, Deniz Çakır, Barış Özkan, Onur Olgun, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen Işıl Kasapoğlu, oyunla ilgili yaptığı değerlendirmede, Vigor Sanat kurucusu Serdar Akkaya’nın, kendisine Barda filminin tiyatroya uyarlanması fikriyle geldiğinde, kendisini heyecanlandıran şeyin, işin konusu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bedava Şiddet yani Fransızcada “Violence Gratuite”, hepimizin içinde var. Bunun ortaya çıkması için iğne başından küçük noktalar yeterli. O küçük noktaya değdi mi, o şiddet çıkıyor ortaya. Bundan kendimizi nasıl alıkoyacağız, onu düşünmeliyiz. Yoksa hepimizde var bu durum. İyi ve kötü hep içimizde. Yin-yang diye bahsettiğimiz şey burada geçerli. İnsan ne iyidir ne kötüdür; yok öyle tek bir şey. Önümüze çıkan fırsatlar ve engeller bizi belirliyor. Yaşamda tek bir kelime bütün dünyayı değiştirebilir. Tek bir kelimenin içinde günlerce at koşturabiliriz. “Kötü yetiştiler, kötüler” diye bir şey yok. En iyi yetişen insan da bir anda katil olabilir.”

‘’Barda’’ oyunu, 7 Şubat tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek prömiyerin ardından, Şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da sahnelenmeye devam edecek. Oyunun biletleri Biletix, BiletiniAl ve BuBilet’te satışa sunuldu.

Müzik direktörlüğünü Volkan Akkoç’un üstlendiği, Onur Olgun’un müzik asistanı olarak görev aldığı oyuna, özel bestelenen Sürgün Su şarkısı ve birçok sevilen şarkı sahnede izleyici ile buluşacak.

Oyunun ışık, dekor ve kostüm tasarımları, alanlarında ödüllü isimler Cem Yılmazer ve Nalan Alaylı imzası taşırken, oyunun yardımcı yönetmen koltuğunda ise Nilüfer Alptekin Noyan oturuyor.

OYUN TARİHLERİ VE SALONLAR:

>> 7 ŞUBAT LÜTFİ KIRDAR KONGRE MERKEZİ, İSTANBUL

>> 9 ŞUBAT LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ, İSTANBUL

>> 12 ŞUBAT ESKİŞEHİR VEHBİ KOÇ KÜLTÜR MERKEZİ

>> 18 ŞUBAT ANKARA MEB ŞURA SALONU

>> 19 ŞUBAT İSTANBUL CKM

>> 20 ŞUBAT İSTANBUL CKM

>> 26 ŞUBAT BURSA MERİNOS