Barikata rağmen direnişe devam

Emek Servisi

Manisa Soma’da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te sendikalı oldukları için işten çıkarılan madencilerin direnişi 10’uncu gününde de devam etti. Bağımsız Maden İşçileri (Bağımsız Maden-İş) Sendikası üyesi 6 işçinin işten çıkarılması ile başlayan direnişe, işçilerin aileleri ile onlarca maden işçisi de destek verdi.

İşçiler, Soma’da bir araya gelerek maden ocağının önüne yürümek istedi. Jandarma, madenciler ile ailelerini abluka altına alarak yürüyüşlerine izin vermedi. Kurulan jandarma barikatı önünde açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, "Madendeki müdürün egosunu tatmin etmek için işçilerin haklarını görmüyorlar, yolu kapatıyorlar. Biz gerekirse bir ay buradayız. İşçi hakkını alıncaya kadar buradayız" dedi.

Madene kilometrelerce mesafede kurulan barikatın önünde jandarmaya hitap eden Çakır, “Terazi şaştıysa adalet olmaz komutan. Bir gün sen de kalırsın bu terazinin altında. Bugün bir işçi bir gün kendine 29 gün patrona çalışıyor. Bunun neresi adalet? Aynı patronlar yerinde oturuyor” ifadelerini kullanarak ablukayı eleştirdi.

SES KAYITLARI PATRONU YALANLADI

İşçilerin direnişi sürerken, Fernas’ta işletme müdürlerinin işçileri sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartmadığı iddiaları da bir kez daha çürütüldü. Fernas Madencilik Genel Müdürü Serkan Güncü, Bağımsız Maden-İş üyesi Erdinç Demirtaş'ı sendikalı olduğu için işten atmadıklarını öne sürmüş, sendikayı yalanlamıştı. Sendika, Genel Müdür Güncü'nün madenci Demirtaş'ı "sendikalı olduğu için işten çıkarmadık" yalanını, Demirtaş'ın çıkışının verildiği ana ait ses kaydıyla ortaya çıkardı.

Bağımsız Maden-İş, Nasıroğlu'nun akrabası olan diğer müdür Sabır Nasıroğlu'nun işçi Demirtaş'ın işten çıkarıldığı ana ait konuşmanın kaydını paylaştı. Nasıroğlu, söz konusu kayıtta önce Demirtaş'ı sendikal faaliyeti durdurması için tehdit etti, sonra da "gönlü olmayan çalışmasın" diyerek çıkardı. Sendika daha önce de Güncü'nün yasadışı şekilde Çalışma Bakanlığı verilerinden işçilerin bilgilerine ulaştığını teşhir etmişti.