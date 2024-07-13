Barikatın arkasındayız

İktidar kaybettiği meşruiyet zeminini “Güçlü Aile Güçlü Devlet” söylemi ile muhafazakâr tabanını desteğe çağırmakta arıyor. 9. Yargı Paketi’nde eşitlik ilkesini yok sayan soyadı hakkımızdan vazgeçmiyoruz.

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Meclis tatile girerken son hızla muhafazakâr ideolojik inşa, cinsiyet rejimi üzerinden hız kesmeden devam ediyor. Keşke iktidar aynı çabayı, yaşanan derin yoksulluğa çözüm bulmak için ya da kadına yönelik dozu artan şiddeti önlemek için harcasa…

Türkiye’de nüfusun yaşlandığı, doğum hızının düştüğü bir felaketmiş gibi Saray’dan ilan edildi. Aile çalıştayları, 9. Yargı Paketi, Ailenin Güçlendirilmesi hakkında genelge, Maarif Kanun’u peş peşe gündemde.

İktidarın her kurduğu cümle kadınların kazanılmış haklarına saldırırken patriyarkal aileyi perçinleme yönünde “Bizim ailemiz güçlüdür, reisi de erkektir” diye buyuruyor. Anayasa’nın eşitlik ilkesi ve Anayasa Mahkemesi kararları yine yeniden tanınmıyor patriyarkanın kriz içindeki sesi duyuluyor; “Aile bütünlüğü zarar görmesin!” diye soyadı hakkımız bir torbanın içine atılmış gasbedilmeye çalışılıyor.

İktidar kaybettiği meşruiyet zeminini “Güçlü Aile Güçlü Devlet” söylemi ile muhafazakâr tabanını desteğe çağırmakta arıyor.

Reisini erkek gördüğünüz ailede, patriyarkanın ‘malı’ değiliz. Anne, eş ve bakıcı değil, kadınız. 9. Yargı Paketi’nde laik hukuku ve Anayasa’nın eşitlik ilkesini yok sayan 30 yıllık bir mücadele ile kazanılmış soyadı hakkımızdan vazgeçmiyoruz.

Doğurganlık hızını artırmak, “kadınlara üç çocuk doğurun diye buyurmakla” olmuyor. Yoksulluğu önleyici sosyal politikaları, kamusal sosyal güvenlik paketlerini, eşitlikçi çalışma yasalarını devreye sokmak yerine “babaları unuttuğunuz destek paketlerini” değil “çalışan ebeveyne yönelik düzenleme” yapmanızı öneriyoruz.

Biz kuluçka makineleri değiliz. Eşitsiz ve şiddetin her türünün yaşandığı aileleri terk edeceğiz, istemezsek doğurmayacağız, doğurduğumuz çocukların ucuz işgücü olarak sömürülmesine, emperyalist savaşlarda ölmelerine izin vermeyeceğiz. Kadın-erkek eşittir ve bu en temel insan hakkıdır. Soyadı hakkımız başta olmak üzere kazanılmış her hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Meşruiyetini kaybetmiş Saray rejiminin ideolojik inşasında Anayasa’yı çiğneyerek, anayasal kararlarını tanımayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelemize bitmeyen saldırılarıyla yola devam etmesine izin mi vereceğiz? Yoksa muhalefete düşmüş bir hükümete tüm gücümüzle “Dur” mu diyeceğiz?

Biz kadınlar 23 yıldır barikatın arkasındayız, kazandığımız son seçimi de hatırlatarak bu gidişe ‘Dur’ diyen herkesi mücadeleye çağırıyoruz.